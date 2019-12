Mentre la Roma prosegue il suo cammino verso la Champions conquistando un punto prezioso a San Siro contro l’Inter, Petrachi continua a lavorare in ottica mercato per rinforzare la rosa giallorossa. Come riportato da Sportitalia, la prossima settimana è previsto un incontro tra la dirigenza capitolina e l’entourage di Adolfo Gaich. Il giocatore classe 1999 di nazionalità argentina è il centravanti del San Lorenzo.