Mercato Roma, pressing del Torino per Shomurodov. Su di lui anche Hellas e Cremonese

Il Torino vuole Shomurodov, prosegue il pressing sulla Roma che potrebbe cederlo anche nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'infortunio di Pellegri ha fermato la partenza di Sanabria e spinto i granata alla ricerca di un nuovo attaccante. Non è nuovo l'interesse di Juric per l'uzbeko che, dopo l'arrivo di Solbakken, non troverebbe spazio nella squadra di Mourinho. L'allenatore della squadra piemontese lo vede come primo obiettivo di mercato. Sull'ex Rubin Kazan ci sarebbero anche Cremonese e Hellas Verona.