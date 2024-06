Calciomercato Roma, pressing del Betis su Llorente: lui aspetta i giallorossi

Diego Llorente è finito nel mirino del Betis. Secondo quanto riportato da Relevo il difensore spagnolo è cercato dalla squadra di Siviglia dopo aver ceduto Riad al Crystal Palace. L'ex Leeds, però, aspetta ancora una chiamata da parte della Roma. I giallorossi vorrebbero ottenere un altro prestito mentre il club inglese vuole cedere il calciatore a titolo definitivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Non è l'unico obiettivo per la difesa a Trigoria. Infatti, resta ancora viva la pista che porta a Hummels, ma nelle ultime ore la trattativa non è più calda come qualche settimana fa.