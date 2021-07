Calciomercato Roma, Pinto vuole chiudere l’acquisto di Vina entro lunedì

Sembrano ormai risolte le divergenze sulle modalità di pagamento con il Palmeiras

Le divergenze sulle modalità di pagamento che hanno rallentato la chiusura dell'affare col Palmeiras, sono in via di risoluzione. Un segnale positivo arriva dal Brasile: il club di San Paolo ha annunciato il sostituto di Vina: Jorge. Il terzino sinistro viene direttamente dalla Francia, dove giocava per il Monaco, e ha firmato fino al 2025. Queste le sue prime parole: "Famiglia Palmeiras! Sono molto felice di arrivare in questo grande club e ansioso di vestire questa maglia. Spero di ricambiare tutto l'affetto dei tifosi con dedizione in campo e, se Dio vuole, conquistare insieme dei titoli".