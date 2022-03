Calciomercato Roma, Pinto vola a Parigi per lavorare alla prossima stagione

Dopo il derby stravinto contro la Lazio, il general manager giallorosso ha incontrato dei procuratori nella capitale francese

L'entusiasmo per il derby contro la Lazio non vinto, ma stravinto, non ha frenato un'altra voglia della Roma: la costruzione di un progetto che in pochi anni potrebbe riportare i giallorossi a competere per importanti traguardi. Secondo quanto rivelato dal Tempo, infatti, il general manager Tiago Pinto, lunedì scorso, dopo la vittoria contro i biancocelesti sarebbe volato a Parigi per incontrare alcuni procuratori. Segno inequivocabile, questo, che il pensiero fisso è per il prossimo anno.