Calciomercato Roma, Pinto piomba su Freuler a zero: allacciati i contatti

Il gm giallorosso cerca un centrocampista e lo svizzero sarebbe uno degli obiettivi principali, magari trovando subito l'accordo

Atalanta-Roma anche sul calciomercato. Pinto e Mourinho hanno messo gli occhi su uno dei giocatori più importanti della Dea, Remo Freuler. Lo svizzero è in scadenza di contratto nel 2022, il rinnovo appare difficile e Gasperini è destinato a perderlo in estate. Ma su di lui, come riporta 'La Repubblica', è piombata forte proprio la società giallorossa. Pinto ha allacciato i primi contatti con l'entourage del classe '92, vuole provare a battere la concorrenza che è folta e importante: l'obiettivo è quello di trovare subito l'accordo con il calciatore, non escludendo addirittura sorprese già per gennaio. Anche il Napoli monitora la situazione, ma gli azzurri seguono anche Frattesi del Sassuolo, ex Roma.