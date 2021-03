Calciomercato Roma, occhi sul 2003 Altikardes: Pinto sfida due club francesi

La Roma guarda ancora in Turchia. In questi anni i giallorossi, a partire da Monchi, hanno cominciato a sondare anche la Superliga, da dove sono arrivati prima Cengiz Under e poi Mert Cetin. Ad ora due operazioni non fortunatissima, ma ora sul taccuino di Tiago Pinto è finito un giovanissimo. Si tratta di Taha Altikardes, difensore in forza al Bursasspor e uno dei prospetti più interessanti del calcio turco. È un classe 2003, ma già gioca in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili. Come riporta ‘tuttomercatoweb.com’, Altikardes ha attirato gli interessi di diversi campionati europei e anche la Roma lo sta seguendo. In Francia, invece, lo seguono Nizza e Strasburgo.