Calciomercato Roma, Pinto guarda in Brasile: interesse per Marcos Leonardo

Dopo il sorpasso dell'Inter per Scamacca la Roma deve cambiare obiettivo in attacco. Tiago Pinto vuole regalare un bomber a Mourinho prima dell'inizio del campionato e secondo quanto riportato da Sky Sport il nome caldo è quello di Marcos Leonardo. Il team di scouting del gm sta lavorando in Brasile e c'è un interesse concreto per il centravanti del Santos. I giallorossi ci avevano già provato a maggio e sull'attaccante classe 2003 c'era anche la Lazio. È stato protagonista del Mondiale Under 20 mettendo a referto due gol contro la Nazionale italiana. Nel Brasilerao ha segnato 6 reti in 12 partite. Oltre a lui Pinto sta monitorando anche altri profili in Sud America.