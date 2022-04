Calciomercato Roma, Pinto e Mourinho hanno messo gli occhi su Gonçalo Ramos

L'attaccante del Benfica, a segno anche nella serata di Anfield dei quarti di finale contro il Liverpool, piace ai giallorossi

Un nuovo portoghese per la Roma. Questo è quello che oggi rivelano direttamente dalla Lusitania, precisamente dal sito record.pt. Ai giallorossi, e in particolare ai suoi connazionali José Mourinho e Tiago Pinto piace Gonçalo Ramos. L'attaccante del Benfica, classe 2001, a segno anche nella serata speciale di Anfield dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool, però non piace solo in Italia. E di fatto non sarà neanche semplice strapparlo alle aquile: con il contratto rinnovato a inizio stagione, il giovanissimo sarà legato ai rossobianchi fino al 2026, e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Pinto, però, potrebbe far pendere l'ago della bilancia a favore dei giallorossi, dopo tutto viene da là.