Calciomercato Roma, Pinto cerca il nuovo bomber: occhi su Kalajdzic

La Roma continua a lottare per conquistare un posto nella prossima Champions, mentre il gm Tiago Pinto è già al lavoro per il prossimo mercato. Secondo il Daily Mail, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Sasa Kalajdzic, centravanti austriaco dello Stoccarda. In stagione l’attaccante ha realizzato 11 reti in 22 presenze e con le sue buone prestazioni ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Lipsia e West Ham.

Con Borja Mayoral in difficoltà e Dzeko che ha bisogno di un erede alla svelta, è facile ipotizzare che la Roma cercherà un nuovo centravanti nel prossimo mercato. Conquistare la Champions farà la differenza sulle manovre del gm, che non sa ancora su quale tesoretto potrà contare.