La Roma continua a monitorare diversi profili per il reparto offensivo con le partenze di Lukaku e Azmoun praticamente certe. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Zito Luvumbo, attaccante classe 2002 del Cagliari. Il giovane centravanti agisce anche sulla fascia e in questa stagione ha realizzato 4 gol e 7 assist in 32 presenze. La società sarda per far partire l'angolano starebbe pensando ad una richiesta minima di 20 milioni di euro. Un prezzo leggermente elevato che sarebbe un investimento vista la giovane età del ragazzo.