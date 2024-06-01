L'attaccante angolano ha disputato una buona stagione nelle fila dei sardi che chiedono almeno 20 milioni per lasciarlo partire
VIDEO - De Rossi: "Del budget ne parlerò con i Friedkin, sono cose private"
La Roma continua a monitorare diversi profili per il reparto offensivo con le partenze di Lukaku e Azmoun praticamente certe. Secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Zito Luvumbo, attaccante classe 2002 del Cagliari. Il giovane centravanti agisce anche sulla fascia e in questa stagione ha realizzato 4 gol e 7 assist in 32 presenze. La società sarda per far partire l'angolano starebbe pensando ad una richiesta minima di 20 milioni di euro. Un prezzo leggermente elevato che sarebbe un investimento vista la giovane età del ragazzo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti