Calciomercato Roma, piace Hincapié: è un centrale del Talleres e dell’Ecuador

Il giovane 2002 sta stupendo in Coppa America. Ma la concorrenza è tanta

In Coppa America ha iniziato a stupire tutti. Piero Hincapié è un giovane difensore centrale dell'Ecuador di 19 anni che gioca nel Talleres, in Argentina, e a cui è interessato anche la Roma. Sì, la squadra in cui è nato calcisticamente Pastore, e quella in cui il Flaco vorrebbe tornare un giorno. Chissà che nelle negoziazioni non si parli anche di questo talento classe 2002. La concorrenza però è tanta: secondo Estadio Deportivo, oltre alla Roma piace anche ad Atletico Madrid, Betis, Newcastle, Celtic, Milan, Psg e Bayern Monaco. Una concorrenza più che nutrita. Intanto il Talleres ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro. Il club argentino però detiene solo il 50% dei diritti di Hincapié.