Calciomercato Roma, piace Azmoun: costa 25 milioni

Nome nuovo per l’attacco della Roma della prossima stagione. Sardar Azmoun è infatti finito nel radar di Tiago Pinto, pronto a rinnovare un reparto che ad oggi presenta soltanto Dzeko, in scadenza di contratto nel 2022, e Mayoral, in prestito dal Real Madrid (i giallorossi non hanno ancora deciso se riscattare il giocatore). Come riporta “Sportitalia”, il centravanti dello Zenit piace al club giallorosso, che sta valutando la possibilità di aprire una trattativa con il club russo. Sul calciatore iraniano, valutato 25 milioni, ci sono diverse società europee, tra cui l’Atalanta. In questa stagione, Azmoun ha realizzato 16 gol in 22 partite giocate.