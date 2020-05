Calciomercato Roma, Petrachi guarda in Turchia: chieste informazioni su Ugurcan Cakir

La Roma punta a rinforzare il reparto arretrato. E Pau Lopez potrebbe presto avere una concorrenza importante. Con Fuzato in uscita, i giallorossi potrebbero andare a caccia di un altro numero uno. Il nome nuovo arriva dalla Turchia. Secondo il portale milliyet.com, Petrachi avrebbe chiesto informazioni al Trabzonspor per Ugurcan Cakir. Il classe 1996, già nel giro della nazionale maggiore, è seguito da diversi club europei. Su di lui ci sarebbero infatti Liverpool, Manchester City, Tottenham, Everton e Sevilla. I giallorossi sono gli ultimi ad aggiungersi alla lunga lista di pretendenti. E il prezzo per portarlo via dalla Turchia non sarà basso.

L’obiettivo del Trabzonspor è cedere il giocatore per fare cassa. Recentemente il presidente Agaoglu ha provato a fissare una base d’asta: “Abbiamo ricevuto un’offerta di 20 milioni di euro”. La volontà è quella di ricavarne anche di più. La Roma è avvisata.