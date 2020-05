Calciomercato Roma, per le fasce spunta un nuovo nome: piace Santiago Arias dell’Atletico Madrid

La Roma è da tempo alla ricerca di un buon terzino e Santiago Arias può essere il profilo giusto. La Roma in estate dovrà fare un mercato intelligente che possa aiutare e migliorare il bilancio societario. Quel che è certo è che sarà una sessione diversa nei tempi, soprattutto se le date dovessero essere stravolte (e la Fifa sta lavorando a una maxi-finestra che duri fino a dicembre). Non nelle modalità: Gianluca Petrachi vorrebbe cedere solo uno dei big, tenere Zaniolo e Pellegrini e abbassare ancora il monte ingaggi liberandosi di alcuni “pesi” come Perotti, Jesus, Fazio e Pastore. Il ds ovviamente vorrà rinforzare la rosa di Fonseca con qualche rinforzo di esperienza e qualità, il mercato degli svincolati può regalare, mai come quest’anno, qualche giocatore interessante. In queste settimane alla Roma sono stati accostati diversi profili come Vertonghen, Pedro o Bonaventura. Come riporta SportItalia, nell’ultime ore però ci sarebbe un nuovo profilo, si tratta per l’appunto di Santiago Arias. Il terzino è di proprietà dell’Atletico Madrid e ha il contratto in scadenza nel 2023. Il colombiano è il terzo nella gerarchia dei terzini destri, dopo Trippier e Vrsaljko ed è pronto a lasciare la capitale spagnola: quest’anno ha giocato poco, appena 11 le sue presenze in tutte le competizioni. Il suo cartellino ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe rappresentare una buona occasione per la Roma. Da sottolineare però che per Arias c’è da battere la concorrenza anche di Everton e Napoli.