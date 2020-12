Calciomercato Roma, per la fascia destra rispunta l’argentino Montiel

Per la fascia destra della Roma spunta di nuovo il nome di Gonzalo Montiel. Sfumato Reynolds, a un passo dalla Juventus, il terzino argentino del River Plate piace ai dirigenti giallorossi e anche a chi non è ancora ufficialmente presente nell’organigramma del club capitolino. Tiago Pinto, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, ha infatti seguito il giocatore già nei mesi scorsi e potrebbe puntare su di lui nella sua nuova esperienza romana, che inizierà ufficialmente tra due giorni. Il difensore della nazionale Albiceleste ha una clausola di rescissione di 20 milioni di dollari, ma pure il contratto in scadenza a giugno. La trattativa potrebbe quindi già decollare a inizio 2021.