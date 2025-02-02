Mancano meno di 48 ore alla chiusura della sessione di mercato invernale e la Roma deve ancora sistemare la difesa. Tra i nomi per sostituire Hermoso, ci sono Di Cesare del Racing, De Winter del Genoa e Marmol del Las Palmas, ma nelle ultime ore - come scrive La Gazzetta dello Sport - è salito in cima alla lista quello di Zeno Van Den Bosch, centrale classe 2003 dell'Anversa. Il difensore belga vanta già 6 presenze con la nazionale Under 21 (altre 4 con quella Under 17) e il prezzo del cartellino è vicino agli 8 milioni di euro. Il ds Ghisolfi proverà in giornata l'affondo decisivo per Mika Marmol, ma se non dovesse arrivare la fumata bianca i giallorossi potrebbero virare sul giovane belga per rinforzare il reparto difensivo.