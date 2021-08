Calciomercato Roma, per il centrocampo proposto Torreira

Su centrocampista dell'Arsenal c'è anche la Lazio. Sempre in corsa Zakaria e Anguissa

Da Xhaka a Torreira, per il centrocampo la Roma potrebbe pensare ancora di pescare nell'Arsenal. L'uruguaiano è tornato in Inghilterra dopo il prestito all'Atletico Madrid, dove ha giocato poco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore è stato proposto alla Roma, che sta cercando uno con le sue caratteristiche. Su di lui c'è da tempo anche la Lazio. Restano in corsa pure Zakaria del Borussia Moenchengladbach e Anguissa del Fulham. Ma senza cessioni la dirigenza ritiene di non potersi muovere ulteriormente sul mercato. Abraham infatti, che piaceva anche all’Atletico Madrid e al West Ham, ha fatto terminare il budget della Roma.