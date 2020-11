Calciomercato Roma, per il centrocampo piace Ramon Cesar

E’ una Roma ormai fortemente legata alla linea verde. Secondo quanto riportato da TMW, l’ultima idea di mercato in casa giallorossa porta al giovane Ramon Cesar. Il centrocampista classe 2002 milita nel Palmeiras ed in patria è stato da molti accostato, per caratteristiche tecniche, a Felipe Melo, brasiliano che ha giocato per anni nel nostro campionato vestendo le maglie di Juventus, Inter e Fiorentina.

Il diciottenne è considerato in patria un prospetto di assoluto valore, tant’è che il suo attuale club ha già provato a blindarlo facendogli firmare un contratto da professionista. Su Ramon Cesar è vivo anche l’interesse della Fiorentina.