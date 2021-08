Calciomercato Roma, per il centrocampo oltre a Loftus-Cheek c’è Sergio Oliveira

Tiago Pinto non rinuncia alla ricerca del centrocampista. Spunta anche il nome del centrocampista portoghese

Entra nel vivo la fase finale del calciomercato. Per completare la squadra Tiago Pinto deve necessariamente prendere il centrocampista. Dopo la telenovela Xhaka sono stati molti i nomi accostati alla Roma. Zakaria sembra essere in vantaggio ma il Monchengladbach chiede sui 20 milioni, troppi per i Friedkin. Questa mattina sul Messaggero è apparsa la notizia di un interessamento dei giallorossi per Sergio Oliveira, centrocampista classe '92 attualmente in forza al Porto. Già al centro di un affare sfumato con la Fiorentina, il portoghese, secondo il portale Ojogo, sarebbe con le valigie in mano e anche la società è pronta a cederlo. Coincecao è già andato oltre concedendogli appena 70 minuti su 270 disponibili. Il Porto ha fretta di chiudere perché dovrebbe cercare l'eventuale sostituto e il tempo comincia a scarseggiare. Per Tiago Pinto sarà un'ultima settimana di fuoco, proverà a regalare allo Special One, oltre al centrocampista anche un terzino destro. Prima però bisogna cedere.