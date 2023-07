Calciomercato Roma, per il centrocampo occhi su Sanches, Sabitzer e McTominay

In attacco non si sblocca ancora la situazione legata a Gianluca Scamacca ed è sicuro della permanenza Andrea Belotti

La Roma continua a lavorare per il centrocampista. Sfumato Frattesi che ha firmato con l'Inter gli obiettivi concreti restano Renato Sanches, Sabitzer e McTominay. Secondo quanto riportato da Sky Sport il primo potrebbe arrivare se il Paris Saint Germain decidesse di aprire al prestito. Non si sblocca ancora la situazione legata a Gianluca Scamacca ed è sicuro della permanenza Andrea Belotti. Il Gallo ha passato un'annata complicata ma ha rinnovato il suo contratto. Non verrà ceduto poiché con l'infotunio di Abraham troverà ancora più spazio.