Calciomercato Roma: per il centrocampo idea Hector Herrera

Il nome nuovo è il centrocampista dell'Atletico Madrid e della nazionale messicana. Nello scambio potrebbe rientrare Villar

Lo ha ripetuto più volte Josè Mourinho anche se poi non vuole obbligare la società a farlo, ma a centrocampo vorrebbe un 'regalo' dal mercato. Un nuovo rinforzo potrebbe arrivare solo in caso di una cessione tra Diawara e Villar. Secondo quanto riferisce Sky Sport il nome nuovo che ha in mente Tiago Pinto è Hector Herrera 31 anni centrocampista dell'Atletico Madrid e della nazionale messicana della quale è anche capitano. Nella trattativa con il club spagnolo potrebbe rientrare Villar.