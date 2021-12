Calciomercato Roma, per il centrocampo c’è anche Guimaraes dell’Olympique Lione

Centrocampista di quantità e qualità: il 24enne brasiliano è osservato anche dall’Arsenal e dal Borussia Dortumund

La Roma – sotto indicazione di Mourinho – ha messo nel mirino Bruno Guimaraes dell'Olympique Lione. Il centrocampo è il reparto che necessita maggiormente di rinforzi e se per la finestra invernale il nome caldo è Grillitsch, il club capitolino guarda a possibili rinforzi anche per la sessione estiva. Centrocampista di quantità e qualità – e che quindi risponde pienamente alle richieste dello Special One – il 24enne brasiliano è visionato anche da Arsenal e Borussia Dortmund. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe spingere Tiago Pinto a mettere in atto cessioni per permettersi il nazionale brasiliano. A giugno andrà in scadenza Mkhitaryan e, se l'armeno non dovesse rinnovare, la Roma potrebbe davvero pensare di andare all-in sul giocatore del Lione.