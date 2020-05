Calciomercato Roma, Pellegrini in cima alla lista di Leonardo: PSG pronto a pagare la clausola

Il PSG non ha intenzione di arrendersi per Lorenzo Pellegrini. Leonardo ha deciso di affondare il colpo per il talento della Roma, che ha convinto i parigini a puntare su di lui come prima scelta per il centrocampo del futuro. Il dirigente dei transpalpini sta studiando il piano per strapparlo ai giallorossi, ma non sarà facile. Il PSG – scrive ‘tuttomercatoweb.com’ – sta riflettendo sulla possibilità di attivare la clausola rescissoria di Pellegrini, quei 30 milioni pagabili in due anni che per tutto il mese di luglio rappresenteranno una ‘spada di Damocle’ per Petrachi e la Roma. Il classe ’96 sarebbe molto affascinato dalla possibilità di giocare con Neymar e Mbappé e Leonardo è pronto a prendere contatti con l’entourage del giocatore. A quel punto il nodo principale sarebbe quello relativo all’ingaggio.