Calciomercato Roma, Pastore nel mirino del Boca Juniors

Calciomercato as roma: tutte le notizie

Il Flaco potrebbe lasciare i giallorossi in estate, ma non ha ancora deciso se è arrivato il momento di tornare in patria

Redazione

Javier Pastore si allontana dalla Roma. Il Flaco e i giallorossi sono pronti a separarsi e l'argentino spera di trovare un altro club europeo pronto a dargli una chance. In caso contrario potrebbe pensare di trasferirsi in Mls, Qatar o tornare in patria. Secondo La Voz, Pastore sarebbe entrato nei radar del Boca Juniors, che sta seguendo con attenzione gli sviluppi della situazione del giocatore della Roma. L'ex PSG spera ancora di convincere Mourinho a dargli una chance, ma le possibilità che a settembre sia ancora nella capitale sono sempre più basse.