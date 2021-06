Calciomercato Roma, passi in avanti per Kostic

I giallorossi sarebbero il club più vicino all'acquisto del giocatore serbo

La Roma lavora per offrire a José Mourinho i giocatori richiesti. Il nome di Filip Kostic è uno di quelli seguiti dal GM Tiago Pinto e, secondo quanto riporta calciomercato.it, la società giallorossa sarebbe molto vicina all'esterno dell'Eintracht Francoforte. Per portare nella capitale il giocatore serbo la Roma dovrà sborsare una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro. Il giocatore rientra esattamente nella linea richiesta da Mourinho, avvero quella del calciatore over 25 ma under 30, già pronto e capace di aiutare la squadra nell'immediato. Ciò che più piace allo Special One sarebbe la capacità del serbo di servire i compagni. Nell'ultima stagione di Bundesliga, infatti, sono stati ben 17 gli assist per Kostic.