Calciomercato Roma, Pagano verso il Catanzaro: non è partito per Kosice

Riccardo Pagano è pronto a lasciare la Capitale, almeno per questa stagione. Negli ultimi giorni, la dirigenza del Catanzaro ha mostrato grande interesse per il giovane centrocampista. della Roma, e la trattativa sembra essere ormai vicina alla conclusione con un esito positivo. Secondo quanto riportato da Gazzetta regionale, Pagano dovrebbe trasferirsi in Calabria con la formula del prestito, permettendogli di accumulare esperienza e minuti di gioco in una nuova realtà. Il centrocampista non è partito con la squadra per Kosice, dove la Roma giocherà oggi la sua seconda amichevole stagionale, un ulteriore segnale della sua imminente partenza. Pagano è stato un pilastro della Primavera della Roma degli ultimi anni, ha mostrato prestazioni di alto livello e viene considerato uno dei giocatori più promettenti del settore giovanile giallorosso.