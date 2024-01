Calciomercato Roma, Pagano puntato in Serie B: si fa avanti la Ternana

Il talento della Roma, Riccardo Pagano, è nel mirino della Ternana per questo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il club umbro sarebbe seriamente intenzionata a provare a prendere il classe 2004 giallorosso. La squadra, attualmente allenata da Roberto Breda, naviga nella zona play out in Serie B ed è in cerca di rinforzi per risalire la classifica. Dal canto suo il club capitolino difficilmente si priverà del giovane Pagano già impiegato da Mourinho diverse volte in prima squadra. Il nativo di Tivoli, infatti, è in pianta stabile tra i grandi e in questa stagione ha totalizzato 4 presenze in Serie A e 3 in Europa League.