Calciomercato Roma, Padula in uscita: vicino l’accordo con il Torino

Non si ferma il mercato in uscita e Pinto è al lavoro per cedere altri baby giallorossi. Dopo gli addii ufficiali di Tahirovic, Volpato e Missori adesso anche Padula può salutare la Roma. Il centravanti della Primavera è a un passo dal Torino, secondo quanto riportato da SportItalia. Il giocatore è pronto a trasferirsi a titolo definitivo. Durante l'anno si era anche allenato varie volte con la prima squadra. Altri soldi che entreranno nelle casse dei giallorossi. Guidi perde un altro pezzo pregiato per la prossima stagione.