Calciomercato Roma, occhi su Zhegrova per la prossima estate. Piace anche alla Juve

Non solo i bianconeri, C'è pure l'Atalanta interessata all'esterno del Lille. Il club francese non lo lascerà partire nel mercato di gennaio

Edon Zhegrova sta vivendo un inizio di stagione eccezionale con il Lille, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club, tra cui diverse squadre di Serie A. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, ha mostrato grande interesse per l'esterno kosovaro. Tuttavia, gli acquisti fatti in estate di Nico Gonzalez e Francisco Conceição hanno ridotto le possibilità di vedere Zhegrova con la maglia bianconera per il momento. Oltre ai bianconeri, anche la Roma e l’Atalanta sono fortemente interessate al classe '99, soprattutto in vista del prossimo anno, dopo averlo seguito con attenzione già durante l’estate scorsa. Il Lille, dal canto suo, ha respinto numerose offerte e sembra intenzionato a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. Zhegrova, il cui contratto scadrà nel 2026, potrebbe lasciare il club francese per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.