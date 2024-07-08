Wout Weghorst è il nuovo nome per l'attacco giallorosso. Il classe 1992 è rientrato al Burnley dopo un anno in prestito all'Hoffenheim e viene valutato 10 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport oltre all'Ajax c'è anche l'interesse della Roma che è a caccia di un centravanti. Il giocatore di 31 anni (32 ad agosto) non resterà al Burnley poiché è retrocesso in Championship e giocherà nella Serie B inglese. Ghisolfi dopo aver piazzato il primo colpo a centrocampo vuole regalare un attaccante a De Rossi, ma prima servirà la cessione di Tammy Abraham che piace a Milan e Juventus.