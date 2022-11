Calciomercato Roma, occhi su Hjulmand: il Lecce chiede oltre 20 milioni

Grande interesse per il centrocampista danese, i giallorossi potrebbero tentare il colpo nel mercato estivo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Hjulmand, ventitreenne danese, tesserato al Lecce fino al 2024, piace molto alla Roma. Non è la sola ad aver puntato il giovane talento, con lei le tedesche Dortmund e Stoccarda e le inglesi Brighton e Brentford. Le doti tecniche del giocatore sono innegabili, il suo futuro appare importante. Tuttavia, il Lecce non ha necessità di venderlo nel mercato di gennaio, soprattutto nell'ottica di raggiungere la salvezza. Tutto potrebbe cambiare in estate e con un offerta di un certo calibro. Attualmente, il valore stimato del centrocampista è fissato a più di 20 milioni.