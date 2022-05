Calciomercato Roma, occhi puntati su Bourigeaud: il Rennes chiede 15 milioni

Il centrocampista classe 1994 ha il contratto in scadenza nel 2023

Tra poco più di una settimana si concluderà la stagione della Roma e Pinto è già al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno. L'obiettivo principale è il regista e secondo quanto riportato da l'Equipe Mourinho è interessato a Bourigeaud: centrocampista classe 1994 del Rennes. Il giocatore in questa stagione ha realizzato 11 gol in tutte le competizioni. La richiesta del club francese è di 15 milioni ma l'ex Lens ha il contratto in scadenza nel 2023 e i giallorossi potrebbero far abbassare le pretese.