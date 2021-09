Calciomercato Roma, Nzonzi nel mirino del Marsiglia

Ancora sirene francesi per il centrocampista che in estate ha rifiutato qualsiasi destinazione

Steven Nzonzi non rientra tra i piani di Mourinho e questa è cosa nota. Nella sessione estiva di calciomercato ha rifiutato qualsiasi destinazione offertagli nonostante la società giallorossa si sia impegnata a proporre offerte in cui il calciatore non avrebbe perso un euro dal punto di vista economico, come detto da Pinto nella conferenza stampa di fine mercato. Il centrocampista è stato inserito nella lista per il campionato ma Mourinho è stato chiaro: "Gli esuberi non saranno reintegrati" ha detto prima della partita di ieri contro il Verona. Secondo il France Football Nzonzi sarebbe un obiettivo del Marsiglia di Sampaoli che già lo ha cercato in estate. Ancora nulla di concreto, la Roma attende novità e spera di liberarsi del calciatore che rappresenta una vera e propria zavorra per le casse giallorosse.