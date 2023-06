Calciomercato Roma, Nzola si allontana: è la prima scelta della Fiorentina

Pinto in queste ore sta ultimando le cessioni: è fatta per Kluivert al Bournemouth, mentre Perez è vicino al ritorno al Celta Vigo. Dopo aver concluso le vendite il gm tornerà alla carica sulla ricerca del centravanti. Nzola si allontana dalla Roma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. I giallorossi avevano incontrato lo Spezia qualche settima fa, ma al momento non è l'obiettivo numero uno ed è la prima scelta per l'attacco della Fiorentina. Pinto vira su Morata e Scamacca: uno di loro due sarà il centravanti della prossima stagione per Mourinho.