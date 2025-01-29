Dopo aver definito la cessione di Shomurodov al Venezia, la Roma andrà a caccia di un vice Dovbyk. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il nome nuovo per il pacchetto offensivo è quello di Embolo. L'attaccante del Monaco (oggi giocherà contro l'Inter) è valutato tra i 12 e i 15 milioni di euro. Prezzo trattabile. Ghisolfi potrebbe essere a Milano in giornata per incontrare il club francese e trovare un accordo. In lista anche Isaac Romero nonostante la smentita del ds del Siviglia: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta dalla Roma".