Calciomercato Roma: interesse dello Spezia per Santon, ma il terzino vuole restare in giallorosso

Sfumata la cessione alla Sampdoria del suo ex allenatore Claudio Ranieri, Davide Santon dovrebbe rimanere alla Roma anche nella seconda parte della stagione. Il terzino, come riporta “Sky Sport”, vuole restare e giocarsi le sue possibilità in giallorosso, nonostante in questo campionato, a causa degli infortuni e dell’esplosione di Karsdorp, sia sceso in campo solo in quattro occasioni. Secondo “TMW”, però, lo Spezia avrebbe trovato l’accordo con la Roma per il suo trasferimento: le due parti stanno cercando di convincere il giocatore e il suo entourage.