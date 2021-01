Calciomercato Roma, nello scambio Dzeko-Sanchez potrebbe rientrare anche Radu

La trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez va avanti. Tiago Pinto e Ausilio, in rappresentanza di Roma e Inter, si incontreranno nuovamente nella giornata di oggi, per provare a raggiungere l’accordo definitivo. Resta il nodo dell’ingaggio di Dzeko, visto che il bosniaco non rientra nei parametri del Decreto Crescita che invece permette ai nerazzurri (e forse permetterà alla Roma) di risparmiare circa il 50% sullo stipendio di Sanchez. Nella trattativa potrebbe quindi rientrare Andrea Pinamonti oppure, secondo “Il Messaggero”, Ionut Radu. L’agente del portiere ex Genoa e Parma (nessuna presenza all’Inter quest’anno) ieri era nell’hotel milanese dove si sono incontrati Pinto e Ausilio.

L’estremo difensore già in passato è stato vicino a vestire la maglia della Roma, precisamente nell’estate del 2019, in occasione della trattativa legata a Radja Nainggolan. I giallorossi virarono poi su Zaniolo.