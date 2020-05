Calciomercato Roma, nel mirino Jurgen Damm: il Bale del Messico pronto a svincolarsi

A volte ritornano. La Roma ha puntato Jurgen Damm, il Bale del Messico che il 30 giugno sarà libero a parametro zero dal Tigres. Un’occasione, che il ds Petrachi e la sua squadra mercato stanno valutando attentamente. Già nel 2015 Walter Sabatini aveva fatto un’offerta al Pachuca (ex squadra di Damm), per provare a portarlo a Trigoria. Nonostante l’interesse di diverse squadre europee tra cui il Manchester United, il giocatore non è mai riuscito a fare il salto di qualità per trasferirsi nel Vecchio Continente.

Damm e il sogno Roma. Chi è e chi lo segue

“Giocare nella Roma sarebbe un sogno” aveva detto Damm quando il suo nome veniva accostato insistentemente a quello dei giallorossi. L’interesse è stato rilanciato in Messico qualche giorno fa. Insieme alla squadra di Fonseca, sulle sue tracce ci sarebbe il Wolfsburg, ma secondo alcuni report il suo futuro sarà in MLS. Più precisamente all’Atlanta United. Una possibilità che lui stesso però non ha confermato: “Io non l’ho mai detto, vedremo a tempo debito”.

Damm, un esterno destro con gran fisico e buona tecnica, è stato messo fuori rosa dal Tigres perché si è rifiutato di firmare il prolungamento di contratto. In questa stagione ha raccolto solo 12 presenze. In nazionale tricolor invece non ci torna dal 2018.