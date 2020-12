Calciomercato Roma, nel mirino il giovane Gueddar

Nel mirino il mercato di gennaio con un occhio sempre al futuro. La Roma, come dimostrato dagli ultimi rinnovi dei talenti della Primavera, si pone l’obiettivo di avviare un progetto tecnico sostenibile attraverso l’inserimento di giovani interessanti da poter far crescere all’interno della rosa. In quest’ottica è da inquadrare l’interessamento del club giallorosso nei confronti di Adam Gueddar. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il club di Trigoria avrebbe messo nel mirino il centrocampista classe 2005 dell’Amiens. Il francese, nazionale Under 16, è seguito anche da Atalanta e Barcellona.