Calciomercato Roma, Ndombele molto più di un’idea per Mou

Il francese sempre più lontano da Londra e dal Tottenham potrebbe riabbracciare lo Special One, con il quale aveva avuto un rapporto altalenante

Redazione

Un tifoso romanista lo dice anche in sua canzone: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". E così deve essere anche per José Mourinho e Tanguy Ndombele. Il centrocampista venticinquenne del Tottenham, già molto vicino a indossare la maglia della Roma durante la finestra invernale di calciomercato, è di nuovo molto vicino alla Capitale, e a riabbracciare il suo ex allenatore ai tempi degli Spurs.

Un rapporto altalenante, in effetti, quello tra lo Special One e l'ex Lione, squadra che lo ha preso in prestito proprio a gennaio, ma che potrebbe essere perfetto per far rimettere la "testa a posto" al centrocampista, dicono da 'football.london', anche perché pare proprio che Ndombele si sia perso - nell'ultima partita con la maglia del Tottenham, ha abbandonato il campo tra i fischi.

Di lui, l'allenatore della Roma aveva detto che "è il tipo di ragazzo da cui ti aspetti di più rispetto a quello che ti dà, è così talentuoso, e ancora di più perché il suo talento è fantastico". Ma non solo: "Tanguy non è secondo a nessuno nel calcio europeo per la creazione del gioco a centrocampo, per la visione, la sensazione, però, è sempre che abbia qualcosa in più da dare - aveva aggiunto ancora Mourinho -. Non raggiunge mai i limiti dello sforzo, del sacrificio, nemmeno dell'ambizione. Quindi è il ragazzo che lo amo come giocatore ma mi frustra un po' perché penso che possa essere molto meglio, molto meglio di quello che è". Una sorta di bastone e carota che lo stesso calciatore ha riassunto così a febbraio: "Se conosci Jose Mourinho, allora capisci come si comporta". Insomma, niente di personale. Tanto che, appunto, potrebbe essere lui l'arrivo stellare in casa giallorossa. Costa 25 milioni e si potrebbe fare.