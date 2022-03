Calciomercato Roma, Mourinho punta il gioiellino Gallagher

Il centrocampista del Chelsea è nel mirino anche dell'Inter

La Roma di José Mourinho non ha dubbi: il progetto giallorosso si baserà anche e soprattutto sui giovani e su colpi interessanti sul calciomercato. Per chi non ci credesse, basti guardare all'investimento (decisamente ripagato) per Tammy Abraham la scorsa estate, esempio perfetto della programmazione del club capitolino.

E proprio da Abraham partiamo per raccontarvi un altro nome che presto potrebbe entrare nell'orbita della Roma, vista la somiglianza che caratterizzerebbe le due operazioni. Secondo quanto riporta 'team talk', infatti, Mourinho avrebbe messo nel mirino Conor Gallagher. Parliamo di un classe 2000, di proprietà del Chelsea e in prestito al Crystal Palace, dove sta mettendo in luce tutte le sue qualità. I Blues del futuro non hanno certezza, ma il destino di questo gioiellino che abbina fisicità e qualità si deciderà a giugno, quando tornerà dal prestito. E proprio in prestito, secondo il portale inglese, i giallorossi sarebbero interessati a chiudere l'operazione con i londinesi.