Calciomercato Roma, Milan su Veretout se dovesse partire Kessié

Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto e le parti non riescono a trovare l'accordo sulle cifre. Il francese valutato come valida alternativa

Grandi manovre per le milanesi a centrocampo per la prossima stagione, come riporta La Repubblica. Infatti, la storia d'amore tra il Milan e Franck Kessié rischia di finire. Il centrocampista ivoriano è in scadenza di contratto e le parti non riescono a trovare l'accordo sulle cifre. La richiesta del calciatore è di 8 milioni netti a stagione per 5 anni, mentre la società rossonera non si spinge oltre i 6. Qualora dovesse partire, un nome sulla lista degli obiettivi di Maldini è quello del giallorosso Jordan Veretout, anche se il principale indiziato sembra essere Renato Sanches del Lille.