Calciomercato Roma, Mertens è l’obiettivo ma l’Inter è a un passo

La Roma non molla Dries Mertens. Il belga è un sogno di Fonseca e molto probabilmente si libererà a zero dal Napoli al termine della stagione. Come riporta Chiara Zucchelli su gazzetta.it, quello del belga è uno dei primi nomi fatti dal tecnico portoghese al ds Petrachi, ma la strada per arrivarci non sarà facile. Su di lui c’è forte l’interesse dell’Inter che, secondo quanto afferma repubblica.it, avrebbe addirittura già in mano l’accordo: un contratto biennale per permettere così a Mertens di affiancare in futuro il compagno di nazionale Lukaku.