Calciomercato, Roma-Marcos Leonardo: attesa entro oggi la risposta del Santos

È attesa in giornata la risposta del Santos alla Roma. I giallorossi hanno accelerato nelle ultime ore per Marcos Leonardo e secondo quanto riportato da Sky Sport il club sudamericano dovrà decidere se far partire il classe 2003. Il centravanti è l'obiettivo numero 1 di Tiago Pinto per rinforzare il pacchetto offensivo. Il mercato brasiliano in entrata chiude oggi a mezzanotte e se il Santos non troverà il sostituto difficilmente farà partire il calciatore. Sull'attaccante ci sono anche il Nottingham Forest e l'Aston Villa, ma la Roma è la sua priorità. I giallorossi sono in attesa, l'alternativa è sempre Morata. Lo spagnolo è il preferito di José Mourinho.