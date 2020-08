Calciomercato Roma, lo United offre Smalling al Newcastle. Ci prova anche il Fulham

Mentre la Roma si fa in quattro per strappare Chris Smalling dal Manchester United, dall’Inghilterra i Red Devils lavorano anche su altre piste. Secondo quanto riportato da Chronicle Live, il centrale è stato offerto al Newcastle e ad altre squadre che militano nella massima divisione inglese, dopo la richiesta di uno sconto della Roma sui 20 milioni. Tra le pretendenti poi si inserisce anche il Fulham. Dopo la buona stagione disputata in giallorosso, gli orizzonti per la carriera dell’inglese si sono riaperti e in Italia anche l’Inter ci ha fatto più di un pensiero. Da non scartare, infine, la possibilità di un nuovo prestito, anche in Premier, in attesa di un contratto definitivo.

Smalling attualmente è in Sardegna, a godersi le ferie, con i colleghi giallorossi (Kolarov, Mkhitaryan, Pellegrini e Spinazzola) che lo marcano a uomo per convincerlo a tornare. La Roma presenterà una nuova offerta al Manchester United la prossima settimana, forte della volontà del giocatore di continuare nella capitale e disposto a ridursi l’ingaggio pur di ottenere il suo obiettivo.