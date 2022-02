Calciomercato Roma, lo Spartak Mosca si propone a Mkhitaryan

L'armeno è in scadenza a giugno e potrebbe partire a zero

Lo spostamento a centrocampo ha ridato nuova linfa alla stagione di Mkhitaryan, rendendolo perno irrinunciabile del gioco della Roma. A giugno, però, il contratto scadrà e le pretendenti cominciano a farsi avanti. Secondo Calciomercato.com, l'entourage dell'armeno è stato contattato dallo Spartak Mosca che vorrebbe portare in Russia il calciatore a zero. Dopo un inizio di stagione difficile vissuto da esterno, il numero 77 sta vivendo una nuova vita da mezz'ala ed è diventato per Mourinho insostituibile. La sua velocità in fase di interdizione permette i veloci capovolgimenti di fronte che tanto piacciono allo Special One e la sua presenza in quella zona aumenta considerevolmente la qualità della Roma in fase di disimpegno. Nonostante sia una colonna portante e ci siano tutte le carte in regola per proseguire insieme, il suo rinnovo è in stand-by (come quello di altri giallorossi) anche per la volontà della società di posticipare tutte le trattative espressa pubblicamente da Pinto.