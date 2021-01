Calciomercato Roma, lo Shanghai Shenhua smentisce la clausola che può liberare El Shaarawy

Nei giorni scorsi alcuni rumors avevano rivelato l’esistenza di una clausola speciale, che avrebbe permesso a El Shaarawy di liberarsi dal contratto con lo Shanghai Shenhua nel caso in cui non si fosse adattato alla Super League cinese. Come riporta il portale cleavinger.com, il club orientale avrebbe smentito l’esistenza di questo accordo. L’attaccante continua a essere un obiettivo della Roma, che spera nella mediazione positiva del fratello-agente Manuel, attualmente a Shanghai per trattare la rescissione. Il Faraone invece si trova a Dubai e si allena con un personal trainer tra palestra, campo e spiaggia, in attesa della chiamata decisiva.