Calciomercato Roma, l’Inter cerca un bomber esperto e torna su Dzeko

Il passaggio di Dzeko all’Inter è stato il tormentone della scorsa estate. Dopo giorni di trattative, la Roma era riuscita a convincere Edin con un nuovo contratto, beffando Marotta e Conte che lo avrebbero voluto insieme a Lukaku. Come riporta Il Corriere della Sera, lo scenario può ripetersi nella prossima finestra di mercato. L’Inter avrebbe voluto prendere Timo Werner, ma con il passaggio di Lautaro al Barcellona che si è raffreddato i piani del club di Suning sarebbero cambiati. Il nuovo obiettivo è un attaccante esperto e con Cavani che è già in parola con l’Atletico Madrid, a Milano avrebbero ripensato proprio a Dzeko. Senza Champions per la Roma sarà difficile sostenere il suo ingaggio, per questo motivo i discorsi potrebbero riaprirsi.