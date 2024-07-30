Si scalda il mercato della Roma e non solo in entrata. Ghisolfi è al lavoro anche per le cessioni, in particolare quella di Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da SportItalia l'Everton ha chiesto informazioni per l'attaccante inglese. Il club di Liverpool aveva già mostrato un timido interesse a giugno e ora può tornare alla carica. La richiesta da Trigoria è di circa 25 milioni di euro. Sull'ex Chelsea c'è anche il Milan che però lo vorrebbe in prestito. La Roma vuole monetizzare dalla cessione di Abraham per avere altri soldi da investire sul mercato. Si avvicina la chiusura per Dovbyk, poi la priorità sarà il terzino destro.